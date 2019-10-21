صيحات مكياج رائجة هذا الخريف اخترنا لك الأجمل

مع كل موسم جديد، تطل علينا صيحات مكياج جديدة تشكل مصدر إلهام أساسياً تستقي منه المرأة أساليب المكياج التي تميل إليها. ومع بداية هذا الخريف، تم إطلاق بعض صيحات المكياج التي تحمل طابعاً كلاسيكياً إنما بأسلوب متجدد وعصري، إرضاءً لذوق المرأة العصرية التي تسعى دائماً الى التميز والحصول على أرقى إطلالة.

وفي هذا المقال، سنعرفك الى مجموعة صيحات مكياج رائجة هذا الخريف، لتستلهمي منها ما يناسبك.



الأيلاينر البراق

عادت موضة المكياج البراق لتحتل مكانة متقدمة بين صيحات مكياج خريف 2019، وإنما بأسلوب ناعم جداً هذه المرة، وفائق الرقي والأنوثة. فإذا كنت تميلين الى البريق الهادئ والناعم، بإمكانك هذا الخريف استخدام الأيلاينر البراق، وذلك إما تحت الرموش السفلية، أو على الرموش السفلية مباشرة، والاكتفاء من ثم بوضع الماسكرا فقط. ننصحك بتجربة Eclipse 2-in-1 Glitter Release Eyeliner من Fenty، أو Heavy Metal Glitter Eyeliner من Urban Decay.



المكياج الدخاني

إن تدخين خط الرموش العلوي هو أسرع طريقة لجعل العين أكبر وأوسع، بحيث ترسمين، من خلال مزج ظل العين الأسود والميتاليك، خطاً عريضاً على طول الرمش العلوي ومجنحاً عند حدود العين الخارجية، وذلك بأسلوب السموكي. وهذه الطريقة في تطبيق المكياج الدخاني هي رائجة جداً في الوقت الحالي. ولتطبيق هذا المكياج، ننصحك باستخدام Le Prismissime Eye Shadow Palette من جيفنشي، و Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner من Maybeline.



مكياج الشفاه الأحمر البرتقالي

صحيح أن أحمر الشفاه الأحمر البرتقالي هو لون صارخ وقوي، إلا أنه يمنح المرأة إطلالة مثيرة وجذابة جداً، وهو إحدى أكثر صيحات المكياج رواجاً لهذا الخريف. ولكن، إن أردت تجربة أحمر الشفاه الصارخ هذا، احرصي على اعتماد مكياج عيون خفيف جداً والقليل من البلاش على تفاحة الخدين، وذلك لتفادي المبالغة. ننصحك بتجربة Studded Kiss Crème Lipstick in Gold Blooded من Kat Von D أو Rough Pur Couture in Bright Orange من إيف سان لوران.

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البشرة المتوهجة

البشرة المتوهجة ذات النغمات البرونزية، هي موضة رائجة جداً لهذا الخريف. إلا أن مكياج البشرة هذا يحتاج الى تطبيق مستحضرات أساسية تسلط الضوء على ملامح الوجه وتمنحك بشرة برونزية متوهجة. لذلك، ننصحك بتجربة Living Luminizer من rms و Ambient Lighting Bronzer من Hourglass، فهذان المستحضران سيمنحانك بشرة متوهجة بنغمات برونزية مشرقة.

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