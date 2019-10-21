نجوى كرم تعشق أزياء الأوف شولدرز شاهدي اطلالاتها

نجوى كرم وبالرغم من أنها تعشق التجديد وتغيير اطلالاتها، غير أنّ هنالك بعض صيحات الموضة التي تعود لاعتمادها مرارًا وتكرارًا، لكن بتصميمات وموديلات مختلفة، ومن هذه الصيحات أزياء الأوف شولدرز Off shoulders ذات القصات المكشوفة الأكتاف، والتي شاهدناها بها في مختلف المناسبات الرسمية منها والكاجوال أيضًا، وفي حال كنتِ من المعجبات بهذه الموضة تستطيعين أن تستوحي من نجوى كرم أجمل الأفكار.



تنسيق مواكب للموضة في بلوزة أوف شلودرز اعتمدته نجوى كرم



شاهدنا نجوى كرم مؤخرًا في اطلالة مواكبة للموضة، خرجت من خلالها على أسلوبها النمطي في فساتين السهرة في الحفلات الرسمية، حيث إنها اختارت بنطلونًا أسود بقصة أرجل واسعة، مزينًا بأزرار بيضاء، وقد نسقت معه توب أوف شولدرز بتصميم مميز، منقطة باللونين الأبيض والأسود، وأكمامها مصنوعة من طبقات من الكشكش، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ أسود.



جمبسوت براق أوف شولدرز اعتمدته نجوى كرم



اطلالة مميزة أخرى شاهدنا بها نجوى كرم وقد اختارت فيها أيضًا موضة الأوف شولدرز على جمبسوت بتصميم عصري من الترتر البراق، باللونين الفضي والذهبي، قصته ضيقة ومحددة الخصر، وأرجله واسعة من الأسفل، وقد زينت اللوك بأقراط ماسية لافتة.

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فستان سهرة أوف شولدرز اختارته نجوى كرم

تعشق نجوى كرم فساتين السهرة الفاخرة وتختار منها التصميمات المميزة والمبتكرة، مثل هذا الفستان المعرق الذي اعتمدته لحفلها الغنائي في سوريا، واختارته من رامي قاضي Rami Kadi بقصة الأوف شلودرز الأنيقة، وقماش معرق بألوان حيوية، ومن فوقه طبقة من قماش الأورغانزا أضفت عليه لمسات من الفخامة.



نجوى كرم في موضة الأوف شولدرز التي اعتمدتها لمختلف المناسبات، وعلى الكثير من الاطلالات المتنوعة مثل البلوزات والفساتين والجمبسوت وغيرها.. شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.

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