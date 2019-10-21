دراسة: اضطرابات النوم والأرق مرتبطان بالاكتئاب

أكدت دراسة حديثة أجرتها جامعة أوكسفورد، بأن اضطرابات النوم والأرق مرتبطان بشكل وثيق بـ الاكتئاب، ويمكن علاج ذلك عبر الحصول على قسط كاف من النوم.

ووجد الباحثون بأن أعراض القلق والاكتئاب، يمكن معالجتها عبر اتخاذ إجراءات معينة مثل الالتزام بموعد ثابت للاستيقاظ، ومغادرة السرير في حال عدم القدرة على النوم، وتحدي الاعتقاد الذي يقول بأن الأرق في الليل يؤدى إلى شعورنا بالضعف والإنهاك أثناء النهار.

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وتبين للباحثين بأن أعراض القلق والاكتئاب أصبحت أقل بعد علاج الأرق لدى مجموعة من الأشخاص وحصولهم على كمية كافية من النوم خلال الليل.

وفقًا لما ذكره موقع "مترو" الإلكتروني، أوضح الباحثون بأن الحصول على كمية كافية من النوم يتحقق عبر تهيئة ظروف ملائمة في غرفة النوم مثل إطفاء الأضواء، وتوفر درجة حرارة مناسبة في الغرفة، وحجب أي مصدر للضجيج، إضافة إلى تناول أطعمة تساعد على النوم مثل لبن الزبادي أو المشروبات العشبية التي تساعد على الاسترخاء.

وأفاد تقرير سابق نشره موقع "BBC" عربية، إلى أنه لا علاقة بين الأرق والوفاة المبكرة، ووفقاً لتقديرات الخبراء الحالية، فإن فقدان التركيز المرتبط بالأرق، يؤدي إلى أكثر من 40 ألف حادث سير، وعدة آلاف من حالات الوفاة نتيجة الأخطاء الطبية. وقد أكد الباحثون، أن الأرق المزمن يسرِع من تدهور حالة مرضى الكلى.