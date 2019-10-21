فيديو.. هنا الزاهد تبهر جمهورها بمهاراتها في التنس وتتحدى ياسمين صبري

نشرت الفنانة هنا الزاهد، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيه أثناء ممارسة رياضة التنس، وأبهرت جمهورها.
وظهرت وهي تشارك في تحدى كرة التنس وهو التحدي الذي تحاول من خلاله أن "تنطط" الكورة 10 مرات دون أن تقع منها على الأرض، كما تحدت الفنانة ياسمين صبري للمشاركة به.
هنا الزاهد تتعرض لوعكة صحية
خلال استمتاعها بشهر العسل خارج مصر، تعرضت الزاهد لوعكة صحية، وأعلن عن ذلك زوجها الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه على إنستجرام، ثم طمأن جمهوره على حالتها الصحية، إلا أنها صُدمت بنبأ رحيل طليق والدتها الفنان طلعت زكريا، وانهارت بشكل كامل خلال تشييع جثمانه.
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