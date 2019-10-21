الامارات | كائن غريب عمره مليار سنة بلا دماغ ويأكل دون فم ويستطيع شفاء ذاته

شكرا لقرائتكم خبر عن كائن غريب عمره مليار سنة بلا دماغ ويأكل دون فم ويستطيع شفاء ذاته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت حديقة حيوانات باريس معلوماتٍ عن كائنٍ غريبٍ، يستطيع التعلم دون دماغ، والأكل دون فمٍ أو معدة، بل يستطيع شفاء ذاته بعد أن يُقسم إلى نصفين.

وصرّح مدير الحديقة، برونو ديفيد، بأن «هذا الكائن الحي لغز حقيقي فعلاً، يدهشنا أنّ لديه القدرة على التعلم دون دماغ، وإنّ دمجت كائنين منهما فإنّ المتعلّم ينقل المعرفة إلى نصفه الجديد».

ويُدعى هذا الكائن «البلوب»، وهو يُعرف علمياً باسم «فيزاروم بولي سيفاليكوم». ويظن العلماء أنّه شديد القدم، وربما يصل عمره إلى أكثر من مليار سنة، وهو كائن وحيد الخليّة. ويتحرّك هذا الكائن ويحلّ المشكلات المعقدة بذاته، ولايزال تصنيفه في شجرة الحياة خلافاً بين العلماء.

وأضاف ديفيد: «نحن متأكدون أنّه ليس نباتاً، لكننا لا نعلم إن كان حيواناً أم فطراً؟ فسلوكه معقدٌ جداً، مقارنة بالفطور، وهو مثل الحيوان بقدرته على التعلم».