رزان مغربي تخطف أنظار متابعيها بفستان ذهبي أنيق

القاهرة - لايف ستايل شاركت الفنانة والمذيعة اللبنانية رزان مغربي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بصورة جديدة لها.



وأطلت رزان في الصور بإطلالة انيقة، مرتدية فستان ذهبي مثير يتسم بأنه متناسق مع قوامها.



أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت الفنانة اللبنانية على شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.



يذكر أن رزان مغربي متزوجة من رجل مصري الجنسية وأنجبت منه طفلها الوحيد رام وتعيش بين لبنان ومصر. قد يهمك ايضاً:

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