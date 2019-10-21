أمطار وانخفاض حرارة.. إليك 5 مشروبات تحميك من نزلات البرد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد بداية من اليوم الإثنين وحتى الجمعة المقبل، بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، ما قد يؤثر على صحة الكثيرين بسبب تغيير الملابس من الخامات الخفيفة للثقيلة، وقد تُصيب البعض بنزلات البرد والأنفلونزا.

ومع انخفاض درجات الحرارة لـ4 درجات عن المعدل الطبيعي وسقوط أمطار بجميع الأنحاء تصل لغزيرة ورعدية أحيانًا على شمال البلاد ولحد السيول على مناطق من شمال سيناء، وفي ظل الطقس المتقلب، يتوجب علينا توخي الحذر وتقوية المناعة لمحاربة فيروس الأنفلونزا أو السعال والعطس والتهاب الحلق، لذا نستعرض معكم خلال السطور مجموعة من المشروبات الساخنة التي تقوى المناعة لدينا وتحمينا من أمراض الشتاء، بحسب موقع "Sciencedaily".

1- العسل والليمون

هذا المشروب الكلاسيكي هو واحد من العلاجات الطبيعية الأكثر شعبية لنزلات البرد والإنفلونزا، والسبب هو أنه مضاد للجراثيم والفيروسات،

يغلى الماء بالعسل والليمون على نار متوسطة، ويتم تناوله دافئًا.

2-الشاي بالكركم

الشاي بالكركم يساعد على الوقاية من نزلات البرد والسعال المتكررة.

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يتم تحضيره بوضع 4 حبات من حبهان، زنجبيل طازج وقطعة صغيرة من القرفة في الماء، وقلقل من الكركم، وكيس من الشاي. يترك المزيج ليغلي لمدة من 10 إلى 15 دقيقة، يتم إضافة القليل من الحليب أو العسل وتناوله وهو دافئ.

3- عصير الطماطم

الطماطم غنية بالفيتامينات، وهو يساعد على تقليل خطر الإصابة بالعدوى، حيث تحتوي على فيتامين C وA، وحديد، وحمض الفوليك.

ويمكن تناوله بعد تسخين خليط الطماطم على نار هادئة لمدة نصف ساعة ويمكن إضافة بعض التوابل عليه.

4- عصير الفراولة والمانجو

لا يختلف أحد على مذاق المانجو والفراولة، لكن المفيد أكثر أنه بهاتين الفاكهتين يتواجد في المانجو مضادات الأكسدة التي تعمل على تعزيز جهاز المناعة للضغار ولكبار السن، كما تحتوي على فيتامينات E وA وC، وحديد، وحمض الفوليك.

5- مشروب الليمون بالزعتر

يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين c المضاد للأكسدة والمقوي للخلايا المناعية، بالإضافة إلى أن الزعتر غنى بمادة الثيمول (Thymol) التي تساعد على قتل البكتيريا والفطريات الموجودة في الحلق أو الجهاز التنفسي، ويعمل كالمضاد الحيوي ويساعد على طرد البلغم وتطهير الحلق.