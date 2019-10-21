زوجة عمرو دياب تدعم مظاهرات لبنان

بـ7 صور ومقاطع فيديو عبر خاصية "الأستوري" على حسابها الرسمي على إنستجرام، أعلنت زينة عاشور زوجة النجم عمرو دياب، عن دعمها للمظاهرات اللبنانية.

وتضمنت المواد المصورة، مقطع فيديو لا يتجاوز الـ15 ثانية، يُظهر احتشاد عدد كبير من المتظاهرين داخل ساحة، مع تشغيل بعض الشباب لـ"دي جي" من نافذة بإحدى المباني القانطة في الساحة، لتعلق "زينة" باللغة الإنجليزية، قائلة: "فقط في لبنان، يمكنك أن ترى ثورة مثل هذه.. لبنان يمكنها أن تكون على رأس الوِجهات والغايات على مستوى العالم".

ولم تكتفي زوجة الهضبة، بنشر مقاطع فيديو من قلب بيروت، ولكنها نشرت عدة صور ومقاطع للوقفات الاحتجاجية بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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يذكر أن آلاف المواطنين في بيروت تظاهروا احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية، في أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.

وعبر لبنانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رغبتهم بالبقاء في الشارع لحين استقالة الحكومة.