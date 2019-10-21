تعرفي علي 5 أفكار لتزيين المنزل بالأزهار الصناعية

القاهرة - لايف ستايل
على الرغم من أن الازهار الصناعية لا توفر روائح عطرية منعشة في المنزل، إلا أنها يمكن أن تستخدم لتزيين المنزل نظراً لديمومتها لوقت طويل.
وفيما يلي مجموعة من الأفكار لتزيين المنزل باستخدام الأزهار الصناعية، بحسب موقع أميزنغ إنتيرير ديزاين:
1- تزيين أحد الجدران بطريقة مدهشة باستخدم مجموعة كبيرة من الأزهار الصناعية الملونة.
2- طوق من الازهار الصناعية الملونة يستخدم لتزيين باب المنزل.
3- طريقة أخرى لتزيين الجدران بتعليقة مؤلفة من مجموعة من الازهار الملونة.
4- تصميم لوحات فنية ثلاثية الأبعاد على شكل مزهريات من الأزهار الصناعية الملونة.
5- تزيين مرآة غرفة النوم بطوق كبير من الازهار الملونة والمصابيح الصغيرة.
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