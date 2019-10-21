منى المنصوري ضيفة شرف معرض "لاديفا" لتجهيزات العرائس بالإمارات

تلقت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، دعوة لحضور فعاليات معرض "لاديفا"، لتجهيزات العرائس، والتي من المقرر إقامته خلال الفترة من 4-8 نوفمبر من الشهر المقبل.
وكشفت المنصوري لـ"هُن"، كواليس انضمامها للمعرض حيث قالت: "سأشارك في المعرض كضيفة شرف بدعوة خاصة من إدارة المعرض وسأنتهز هذه المناسبة لتقديم أحدث خطوط الموضة من كوليكشن فساتين الزفاف والخطوبة والسهرات لعام 2020 كهدية لرواد وزوار المعرض"، ومن المقرر إقامة فعاليات المعرض بمدينة "غياثي" الإماراتية.
وأضافت المنصوري: "سأقوم بالرد على كل استفسارات العرائس والفتيات حول آخر ما تم الوصول إليه في عالم الموضة والأزياء حتى أوضح لهن كيفية اختيار ما يتناسب مع طبيعة الجسم ولون البشرة".
فيما قالت ناديا الحوسني المسؤولة في "لاديفا" وهي سيدة إماراتية متخصصة في إقامة معارض الموضة، إن الهدف من تنظيم هذا المعرض إيصال كل ما هو جديد للمرأة الإماراتية في مجال الموضة والأزياء وخدمة المنطقة الغربية في الدولة بتسهيل جميع الخدمات التسويقية والترفيهية لأهلها.
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