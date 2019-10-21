صور.. لينا الفيشاوي لوالدتها: سعيدة إنك موجودة في حياتي

عبرت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عن حبها لوالدتها هند الحناوي، ونشرت "لينا" صورا لها مع والدتها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وكتبت لينا لوالدتها: "بحبك جدا يا ماما.. وإني أقضي وقت معاكي شئ لطيف جدا.. وسعيدة إنك موجودة في حياتي".

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وقضت محكمة الأسرة بالخليفة، مؤخرًا، بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا"، من طليقته هند الحناوي، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019.

ونشر الفنان فيديو جراف، صادر عن مكتب مُحاميه الخاص، عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، تضمن تفاصيل جديدة حول القضية.

وبحسب المقطع، فإن "الحناوي" حصلت على موافقة أحمد الفيشاوي لسفر ابنته لينا إلى إنجلترا، لتعليمها في الخارج، عن طريق الغش والتدليس، إلا أن الحقيقة، أنها كانت تتهرب من تنفيذ حكم قضائي جنائي صادر ضدها بالحبس، نتيجة لضبطها في حالة سُكر، برفقة رجل غريب، في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً.

وكشف الفيديو، تواطؤ الدكتورة سلوى عبد الباقي والدة هند الحناوي، مع ابنتها، للإضرار بأحمد الفيشاوي وابنته لينا، وحرمان كل منهما من الآخر على نحو ممنهج، حسبما ورد في القضايا والأوراق الرسمية.