الأمير هاري :وسائل الإعلام قتلت أمي

أصبحت الأميرة ديانا إحدى أشهر النساء بعد زواجها من الأمير تشارلز وانضمامها للأسرة الملكية البريطانية، وقد لقت حتفها في حادث سيارة عام 1997 بعد أن طاردها مصورون صحفيون عبر شوارع باريس، ولازالت ذكراها حيه في وجدان الأمير البريطاني هاري، رغم مرور أكثر من 20 عامًا على وفاتها، مما جعله يصرح بأنه لن يتم دفعه للقيام بلعبة مع وسائل الإعلام كونه يعتقد أنها كانت وراء موتها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أقامت ميجان ماركل زوجة الأمير هاري دعوى قضائية ضد صحيفة ردا على ما وصفه الزوجان "بتنمر" بعض قطاعات وسائل الإعلام البريطانية، وذكر الأمير هاري في ذلك الوقت أن طريقة معاملة الصحافة لميجان يذكره بأسلوب تعاملها مع أمه.

وأشار الأمير هاري لمحطة (إي.تي.في) في مقابلة تم تصويرها خلال جولة في أفريقيا في وقت سابق من الشهر الجاري وبثت يوم الأحد "كل شيء مرت به وما حدث لها أتذكره بشكل لا يمكن وصفه كل يوم وهذا لا يعني أنني مصاب بالبارانويا. هذا فقط لأنني لا أريد تكرار الماضي"، مضيفا "لن يتم تخويفي للقيام بلعبة قتلت أمي"، وفق ما نقلت "رويترز".

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ويقاضي الأمير هاري أيضا ناشري صحيفة صن المملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوخ وصحيفة ديلي ميرور، بسبب ادعاءات باختراق هاتفه.

ووصف الأمير هاري ما حدث لأمه بأنه "جرح متقيح" وقال "في كل مرة أرى فيها كاميرا وكل مرة أسمع فيها صوت التقاط الصور وكل مرة أرى فيها وميض الكاميرا أعود بذاكرتي مباشرة للوراء".

وتتعلق الدعوى القضائية التي رفعتها ميجان ضد صحيفة ذا ميل أون صنداي بنشر رسالة خاصة قال محامو ميجان إنه غير قانوني وجزء من "حملة من تلك المجموعة الإعلامية لنشر روايات كاذبة ومهينة بشكل متعمد عنها".