المعاطفُ الضّخمة تسيطرُ على إطلالات ستايل الشارع لأشهر عارضات الأزياء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من الصّعب احتضان مختلف الاتجاهات الدارجة في مشهد الموضة، لهذا يتحتّم عليكِ اختيار الاتّجاهات التي تناسب احتياجاتكِ اليوميّة، نفس الأمر ينطبق على أشهر النجمات وعارضات الأزياء اللاتي يحرصن على مواكبة الصّيحات الدارجة أو اقتراح صيحات جديدة، وذلك من خلال إطلالات ستايل الشارع.

رصدنا مؤخرًا انتشار صيحة المعاطف الضخمة التي اعتمدتها أشهر العارضات، أمثال كيندال جينر، وجيجي حديد، وهايدي كلوم، ونتوقّع أنْ تنتشر كالنار في الهشيم خلال الأسابيع المقبلة لتجتاح حسابات إنستغرام لأشهر المدوِّنات والفاشينيستات وشوارع عواصم الموضة العالميّة.

وتألّقت العارضة هايدي كلوم بإطلالة كاملة باللون الأصفر المشرق مكوّنة من سترة ضخمة بجيوب متعدّدة وأكمام منتفخة وبنطلون مطابق بقصّة السّاق الواسعة وزوج من الأحذية البيضاء وحقيبة يد السّلّة الضّخمة، بالإضافة إلى زوج من النظّارات الشّمسيّة بعدسات صفراء.

أما العارضة جيجي فاختارت سترة ضخمة من الفرو مزيّنة بكاروهات ضخمة ملوّنة بألوان متنوّعة من مجوعة بورتس 1961 لما قبل خريف 2016، وارتدتْ تحتها قميص تيشرت أسود و شورت رياضيًا ضيقًا بنفس اللّون، وأنهتْ إطلالتها بزوج من الأحذية الرياضية بنعل الفلاتفورم وزوج من النظارات الشّمسيّة الضّخمة.

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أما كيندال جينر فاختارت معطفها الضّخم المصنوع من أحد أبرز صيحات الأقمشة لهذا الموسم، ألا وهو القماش المبطّن، واختارت معطفها باللون الرّماديّ، ونسّقته مع قميص تانك أبيض وزوج من البنطايل السّوداء، وأنهتْ إطلالتها بزوج من البوت العسكري الأسود، وزوج من النظارات الشّمسيّة السّوداء.