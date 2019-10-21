اعتمد الكثيرات من النجمات تنسيقات خريفية مميزة مثالية للشهر الجاري، جمعنا فيها بين النمط الشبابي العصري والنمط الأنثوي الأنيق، وبدت هذه الإطلالات دافئة وبألوان غنية، وأغلبها تضمّن الجاكيتات الخفيفة مثل السترات الجلدية أو البليزر، وجمعنا اليوم بالصور أفكار أزياء خريفية عصرية من نجمات هوليوود في أحدث إطلالاتهنّ، شاهدي الصور واستوحي منها ما يعجبكِ.

كيم كارداشيان في تنسيق خريفي في البنطال الجلدي

شاهدنا كيم كارداشيان مؤخرًا، وقد تألقت في لوك خريفي مميز في أحد المشاوير الصباحية، إذ اعتمدت فيه الدرجات الترابية الغنية، ونسقت بنطالا من الجلد باللون البني خصره عالٍ، وقصة أرجله منسدلة، مع توب بياقة عالية ضيقة، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ.

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لوك عصري خريفي اعتمدته هايلي بولدوين

عارضة الأزياء الشابة هايلي بولدوين اعتمدت لوك خريفيًّا ذا طابع عصري، عبارة عن بنطال جينز باللون الأبيض، نسقت معه سويتشرت قطنية وجاكيت بليزر باللون الرمادي، وأكملت الإطلالة بصندل بكعب عالٍ أحمر من بوتيغا فينيتا نسقته مع قبعة من اللون نفسه، وشنطة يد أنيقة من الجلد باللون الأسود.

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فيكتوريا بيكهام تختار لوك خريفيًّا بدرجات زاهية

الدرجات الزاهية رائجة جدًّا هذا الموسم، وشاهدنا فيكتوريا بيكهام مؤخرًا، واعتمدت لوك من هذه الدرجات، وكان عبارة عن بنطال بخصر عالٍ باللون البيج، نسقت معه توب صوفية باللون الأزرق، وأكملت اللوك بجاكيت بليزر بنقشة الكارو، وحذاء بكعب عالٍ باللون الأصفر.

أزياء خريفية اعتمدتها نجمات هوليوود مؤخرًا لمختلف المشاوير اليومية الكاجوال ذات طابع عصري وأنيق، شاهدي الصور واستوحي من الإطلالة التي تعجبكِ لتتألقي بدوركِ بأجمل الإطلالات هذا الموسم.

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