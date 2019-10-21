لإنقاص الوزن.. ما هو أفضل وقت لممارسة الرياضة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

لا شك أن العثور على وقت مناسب خلال اليوم لممارسة الرياضة يشكل تحدياً للكثيرين، لكن دراسة جديدة تشير إلى أن ضبط المنبه على ساعة مبكرة قد يكون المفتاح لحرق أكبر كمية من الدهون، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

وكشف باحثون من جامعتي باث وبرمنغهام البريطانيتين، أن ممارسة التمارين الرياضية قبل وجبة الفطور، يمكن أن يساعد على حرق المزيد من الدهون والتخلص من الوزن الزائد.

ودرس الباحثون حالة 30 رجلاً يعانون من البدانة المفرطة، أو يعانون من زيادة الوزن، على مدى ستة أسابيع، ومارس بعضهم التمارين الرياضية قبل الفطور، والبعض الآخر مارسوا تمارينهم المعتادة بعد الفطور، في حين لم يغير البقية من نمط حياتهم.

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وكشف تحليل للنتائج، أن المشاركين الذين مارسوا الرياضة قبل الفطور أحرقوا ضعفي كمية الدهون، مقارنة بالمجموعة التي مارست الرياضة بعد الفطور.

وقال الدكتور خافيير جونزاليس الذي قاد الدراسة "في حين أن هذا لم يكن له أي تأثير على فقدان الوزن، فقد أدى إلى تحسن كبير في صحة المشاركين بشكل عام".

وأضاف "زادت المجموعة التي مارست التمرين قبل الفطور من قدرتها على الاستجابة للأنسولين، وهو أمر ملحوظ بشكل كبير، بالنظر إلى أن مجموعتي التمرين فقدتا قدراً مماثلاً من الوزن، وحصلت كل منهما على قدر مماثل من اللياقة. وكان الفارق الوحيد هو توقيت تناول الطعام".

ويشير الباحثون، إلى أن هذا التأثير قد يكون ناتجاً عن تخفيض مستويات الأنسولين في الصباح، فعندما يصوم الناس خلال الليل، تكون مستويات الأنسولين لديهم منخفضة، مما يعني أن بإمكانهم استخدام المزيد من الدهون كوقود خلال ممارسة الرياضة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.