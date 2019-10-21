من اللسان.. اعرف حالتك الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن اللسان يعد مؤشرا على حالة الجهاز الهضمي الصحية، كما أن تكون طبقة بيضاء عليه لا تدعو للقلق، لكن إذا كانت هذه الطبقة قوية فقد تكون علامة على إصابة فطرية، ويعتبر اللسان من الأجهزة الهامة التي يمكن للأطباء اكتشاف العديد من المشاكل والأمراض عن طريقها.

ويظهر اللسان الصحي بلون أحمر شاحب ورطب قليلا مع طبقة بيضاء رقيقة، تدل على أن المعدة قد هضمت الطعام بشكل جيد، ويشير كبر حجم الحليمات وزيادة حمرتها، وهو ما يعرف بلسان الفراولة إلى وجود أمراض معدية مثل الحمى القرمزية.

وقد تظهر على اللسان طبقة شبه سوداء كنتيجة للعلاج بالمضادات الحيوية، وقد يشير اللسان إلى نقص الفيتامينات في الجسم عن طريق ظهوره بلون أحمر مع وجود التهابات، والتي قد تكون أيضا علامة على فقر الدم أو الإصابة بالسكري، وتشير زيادة حجم اللسان بشكل غير طبيعي إلى مشكلة في الغدة الدرقية، أو ورم في المخ، ويشير تورم اللسان إلى الإصابة بحساسية شديدة قد تشكل خطرا على الحياة.

ويعبر الجفاف غير الطبيعي باللسان على مرض في الغدد اللعابية، كما أن مصاحبة اللون الأحمر باللسان لأعراض أخرى مثل الصداع أو آلام البطن تكون علامة على أمراض الجهاز الهضمي أو أمراض الكبد والقلب.