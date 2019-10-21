ملكة إسبانيا تستعيد موضة الثمانينات ببنطلون وحزام جلدي

تشتهر الملكة ليتيزا زوجة فيليب السادس، ملك إسبانيا، بأناقة خاصة تميزها عن باقي الملكات والأميرات الأوروبيات ،فرغم بساطة إطلالاتها، إلا أنها تتميز بذوق راق ورفيع، فهي تجيد إلى حد كبير، تنسيق الأزياء التي ترتديها ،بحيث تبدو عصرية ، لكنها تطعمها دائما بلمسة ملكية ، وقد كرست ذوقها الرفيع في الأزياء، في آخر إطلالة لها، وهذا بمناسبة مشاركتها في الملتقى العالمي للغة والصحافة، الذي نظم يوم الثالث من أكتوبر الحالي في مدينة"سان ميلان دولاغوكولا " في إسبانيا ،وقد إرتدت بهذه المناسبة ، بنطالون عالي الخصر رومادي اللون من وحي موضة الثمانينات، حددت خصرها الرفيع بحزام جلدي من نفس اللون ،منحها إطلالة أكثر رشاقة ،نسقته بكنزة صوفية بيج ، وحذاء عالي الكعب وثنائي اللون، من علامة " ستيف مادن " .

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وحسب آخراستطلاعات الرأي التي قامت بها المجلات النسائيةالفرنسية المتخصصة في مجال الموضة ،تأتي الملكة ليتيزيا على رأس قائمة الملكات الأوروبيات الأكثر أناقة، لأنها تجيد إختيار إطلالاتها في كل المناسبات و الظروف، وتجيد إختيار الألوان التي تتناسب مع بشرتها، حيث تزيدها إشراقا وجمالاً ، كما أنها تحترم تماما مكانتها كملكة ،حيث تحرص على أن تكون إطلالاتها محتشمة حتى في فصل الصيف، بحيث تفضل الفساتين المتوسطة الطول ذات القصات المحتشمة و المصنوعة من الأقمشة المطبعة بالورود .

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