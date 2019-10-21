ملكة هولندا في إطلالة أنيقة باللون البرتقالي في زيارتها الرسمية إلى الهند

أنهى الملك فيليم ألكسندر (King Willem-Alexander) ملك هولندا وزوجته الملكة ماكسيما (Queen Maxima) يومهما الأخير من زيارتهما الرسمية للهند، والتي استمرت لمدة خمسة أيام، يوم الجمعة الموافق ليوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وشهد اليوم الأخير من زيارة الزوجين الملكيين للهند ذهاب الثنائي الملكي في رحلة في النهر قبل ذهابهما في جولة في حقول الأرز.



الملكة ليتيزيا 48 عام، ظهرت في إطلالة أنيقة باللون الوطني الهولندي وهو اللون البرتقالي حيث ارتدت فستان برتقالي أنيق مصنوع من الدانتيل من ماركة "Natan" وزينت إطلالتها بزوج من الأقراط الأنيقة المرصع كل منها بحجر كريم برتقالية اللون.

خلال اليوم الخامس والأخير من زيارة ملك وملكة هولندا للهند، قام الزوجان الملكيان بجولة في عدد المناطق الهندية النائية التي تضررت بالفيضانات في أليبي (Alleppey)-المعروفة أيضًا باسم ألابوزا (Alappuzha)، وتقع في ولاية كيرالا وتعرفا خلال الجولة على التدابير المتخذة لمنع الفيضانات في المستقبل، وكيف يمكن أن تساعد الخبرة الهولندية في هذا المجال، كما حصلا على معلومات عن التنمية الزراعية في المنطقة.

يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من ظهور الملكة ماكسيما بالساري الهند في مطار كوتشي الدولي في مدينة كوتشي في ولاية كيرالا الهندية.

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