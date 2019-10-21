صور.. ديانا حامد ملكة جمال مصر للكون 2019 بـ"ملابس البحر وفساتين لامعة"

حصدت ديانا حامد، لقب ملكة جمال مصر للكون لهذا العام "MISS EGYPT UNIVERSE 2019"، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم مساء الأحد، في فندق الماسة، وسط حضور كبير لنجوم الفن والإعلام، فضلا عن خبراء الموضة والتجميل.

وتوجت آية عبد الرازق، بلقب الوصيفة الأولى، في حين فازت ميرنا مكاوي بلقب الوصيفة الثانية.

اختيار ملكة جمال الكون، جاء وفق اختيار لجنة التحكيم، التي ترأستها هدى عبود، منظمة الحفل، وضمت كل من "الفنانة نيرمين الفقي، مصمم الأزياء هاني البحيري، الفنانة السورية نسرين طافش، إلإعلامية نهى عبد العزيز، ومجموعة من خبراء الموضة والتجميل".

ويرصد "هن" تفاصيل الحفل الختامي لتتويج ملكة جمال مصر للكون.

عرض غنائي استعراضي

بدأ الحفل، بتعريف المتسابقات لأنفسهن من خلال فيديو تعريفي، بدراستهن وأعمارهمن، وأبرز هواياتهن.

المتسابقات تألقن فيما بعد على المسرح، خلال عرض غنائي استعراضي للفنانة كارولينا، حيث ظهرن مرتديات فساتين قصيرة ولامعة، بتوقيع المصمم هاني البحيري.

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محمد نور يشعل الحفل الختامي

قدم الفنان محمد نور مجموعة من أغانيه بمنتصف الحفل، وتفاعل المتواجدون فيه معه.

كما قدم أغنية أخيرة قبل إعلان اسم الفائزة، والتقط بعض الصور التذكارية مع المتسابقات.

عرض أزياء بملابس البحر وفساتين السهرة

صعدت المتسابقات على المسرح في عرض "ملابس البحر" حيث ارتدين ملابس جاءت بموديل الـ"هاف ستوميك" الكاشف للبطن، والكاش مايو المزود بفتحة هوليوود الواسعة، والكاشفة عن الساق، مع المكياج الهادئ، وجاء باللونين الأسود والأبيض.

وعقب عرض "ملابس البحر"، تألقت المتسابقات بفساتين سهرة طويلة، جاءت أغلبها مرصعة بالفصوص اللامعة، بتوقيع هاني البحيري أيضا.

اختيار الـ top 10 وأسئلة للمتسابقات

اختارت لجنة التحكيم 10 متسابقات فقط من الـ 20 المتقدمات، بحسب أناقتهن، وطريقة عرضهن على المسرح، وفقا لعرضي الأزياء المشار إليهما آنفا، حتى انتقت المتسابقات لمرحلة الاختبار العلمي والثقافي، من خلال توجيه أعضاء لجنة التحكيم الأسئلة العامة لهن والاستماع لإجابتهن عنها، قبل اختيار الفائزات في النهاية.