يعتبر الدجاج المحمر بالبقسماط من الأطباق المشهورة جداً على مستوى العالم، وتطهى بأكثر من 10 طرق، وتعتبر من الوجبات سهلة التحضير في المطبخ المصري. وإليك طريقة عمل دجاج محمر بالبقسماط، على طريقة الشيف أميرة أبو شنب. المقادير 8 قطع دجاج ملح فلفل كرات جزر بصل طماطم كرفس زعتر روزماري حبهان مستكة ورق لورا زيت Advertisements بيض بقسماط بابريكا كاري ثوم بودرة بصل بودرة زعتر مجفف طريقة تحضير دجاج محمر بالبقسماط - نسلق الدجاج - يخلط البيض مع التوابل و الملح و الفلفل و الماء - يخلط البقسماط مع التوابل و الملح و الفلفل - تنزل الدجاج في البيض ثم البقسماط - تقلى في زيت غزير وتقدم بالهنا والشفاء

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