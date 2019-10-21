حساسية البيض هي فرط حساسية مناعية للبروتين الموجود في بيض الدجاج ورُبما بيضِ الإوز أو البط أو الدجاج الرومي المُستأنس. أعراض حساسية البيض، وفقا لموقع "مايو كلينيك". - صعوبة التنفس. - الإصابة بالسعال. - ظهور بحة في الصوت. - الشعور بضيق في الحلق. Advertisements - الشعور بألم في البطن. - التقيؤ. - الإسهال. - حكة العينين، أو انتفاخهما - ظهور بقع حمراء على الجلد. - الشعور بالدوار.

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