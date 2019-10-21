السبانخ من الأكلات التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة ولازمة لصحة الجسم، بالإضافة إلى كونها من الأطعمة الصحية.

وفيما يلي طريقة عمل السبانخ المطبوخة، كما أوضحتها الشيف أميرة شنب في برنامجها علي قناة "سي بي سي سفرة".

مقادير السبانخ المطبوخة

أوراق السبانخ.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من السمن.

بصلة كبيرة مفرومة.

ربطة من الكزبرة الخضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

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معجون طماطم.

عصير طماطم فريش.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

رشة صغيرة من السكر.

طريقة تحضير السبانخ المطبوخة

نضع الزيت في طاسة على النار، ثم نشوح البصل المفروم مع الملح والفلفل.

نضيف إليهم عصير الطماطم الـ"فريش"، ومعه معجون الطماطم، ورشة سكر.

نضع أوراق السبانخ مع المزيج السابق على النار، ونتركها تغلي غلوة واحدة، ثم نضيف إليها الكزبرة الخضراء المفرومة.

نحضر طاسة أخرى، ونضع بها ملعقة السمن، والثوم المفروم، مع الكزبرة الجافة، والقليل من الكزبرة الخضراء المفرومة، ونقلبهم جيدا، ثم نضيفهم على السبانخ، ونتركهم على النار حتى تمام النضج.