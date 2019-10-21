بالصور.. الـ"بابي بلو" و"السيلفر" أبرز ألوان خريف 2019

تتسم ملابس النساء في فصل الخريف بالألوان الفاتحة، ولكن النبيتي الغامق كذلك يعد خيارا مناسبا، حيث تشير خطوط الموضة إلى تلك الألوان، ومن بينها الـ"بابي بلو، السيلفر، النبيتي، الأخضر"، يتكرر استخدامها في عروض الأزياء.

وغاب الأسود قليلا، كما قل استخدام الرمادي بشكل كبير، بينما كانت "الشراشيب" من الـ"ستايلات" المتكررة مع الإكسسوارات الكبيرة الظاهرة.

الأزرق الفاتح (بابي بلو)

استخدم في أكثر من عرض أزياء مع كل الاستايلات الكلاسيك والكاجوال، وكذلك مع الإكسسوارات.

الأخضر

اللون الأخضر كان ضمن المجموعات الشتوية، والخريف لدى Gucci حيث تزيّن بالتطريز، ولدى Roksanda تزيّن بالريش، ولدى Givenchy بالأزهار.

الألوان الفاتحة

اللون الفضي والألوان الفاتحة كذلك كانت ضمن مجموعات Courreges ومجموعات Alexander McQueen ولدى Altuzarra ومجموعات Balenciaga، وPaco Rabanne.

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النبيتي

هو واحد من الألوان الأنيقة لهذا الشتاء.

استوحي لوك الخريف من تلك الألوان مع اختيارك للـ "ستايل" المناسب.