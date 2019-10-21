طريقة عمل أصابع البسكويت بالشوكولاتة

تعتبر أصابع البسكويت بالشوكولاتة، وصفة سهلة ولذيذة يمكنك تقديمها لأطفالك كسناك، وكذلك يمكن وضعها كصنف جانبي على سفرة عيد الميلاد، وتجهز بطريقة سهلة. المقادير 1/4 كيلو زبد 1/4 كيلو سكر بودر بيضة رشة ملح فانيليا سائلة 1/2 كيلو دقيق شوكولاتة غامقة شوكولاتة بيضاء Advertisements مكسرات مجروشة طريقة التحضير يخلط الزبد مع السكر في العجان. يضاف البيض مع الفانيليا ورشة الملح. يضاف الدقيق تدريجيا حتي يصبح العجين متماسك. يشكل العجين علي أصابع ويوضع في صينية. يدخل البسكويت الفرن علي درجة حرارة 180 حتى يصبح ذهبيا. تذاب السوكولاتة، ويغمس البسكويت فيها ثم يزين بالمكسرات المجروشة.

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