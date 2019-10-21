طريقة عمل حلاوة الأرز بالجبن اللبناني 

حضري لأولادك صحن حلاوة الأرز بالجبن اللبناني، الشهي، والغني بالعديد من الفوائد الغذائية، وقدميه لهم عقب الوجبة الأساسية. مقادير حلاوة الأرز بالجبن اللبناني كوب أرز 3 أكواب ماء كوب ماء ورد جبنة موتزريلا كوب سكر قشدة Advertisements فستق مجروش طريقة تحضير حلاوة الأرز بالجبن اللبناني قومي بسلق الأرز في الماء المغلي بالطريقة المعتادة. قومي بإضافة ماء الورد، وقلبي جيدًا حتى يتشرب الأرز خليط الماء. ضيفي الجبن الموتزاريلا، والقشدة واخلطي المكونات بالمضرب. ضعي الخليط في أطباق التقديم، وزينيها بالفستق، وضعيها بالثلاجة، حتى تقدم باردة.

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