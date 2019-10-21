"الكستور رجع موضة".. والبيجامة بـ235 جنيها

في موسم خريف وشتاء 2019-2020، عادت مجددا موضة "البيجامة الكستور"، ذات الصيت الواسع، التي تقتنيها أغلب الأسر المصرية، وأطل بها أشهر الفنانين وبعض الرؤساء، من بينهم الراحل جمال عبدالناصر.

"موضة زمان تعود بقوة، ووصلت إلى ملابس البيت"، تقولها إيمان أحمد، التي تعمل في محل ملابس جاهزة بمنطقة مصر الجديدة، الأمر الذي دفع التجار وأصحاب المصانع للتفكير في إعادة إحياء موديلات قديمة: "مصنعنا طرح البيجامة الكستور بخامة عالية، وتصميم مقارب للشكل التقليدى المقلم، وأزرار من الأمام".

235 جنيهاً، هو سعر البيجامة التي تطرحها "إيمان"، ولاقت إعجاب جميع الأعمار، بداية من كبار السن، الذين اعتادوا ارتداءها في الماضي، وحتى الشباب، خاصة مع إضافة لمسات عصرية لها: "صممت بخامات ناعمة، وألوان متنوعة جذابة، وبجانب الشكل المقلم المعتاد طرحنا كستور كاروه أيضاً، حيث يفضله عديد من الزبائن، وحرصنا على ألا تكون فضفاضة بشكل كبير لا يتماشى مع أذواق الأصغر سناً".

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وللسيدات أيضاً نصيب من البيجامة الكستور، حسب "إيمان"، كما عادت الجلابيب ذات الياقات الدائرية المميزة أو "السُفرة"، لكن بخامة مختلفة عن الكستور "ميلتون".

أكثر من موقع للشراء "أون لاين" طرح البيجامة الكستور، استعداداً لشتاء هذا العام، من بينها صفحة متخصصة فى ملابس البيت، وترى مروة أحمد، المسئولة عن المبيعات بها، أنها من بين الموديلات الأكثر مبيعاً: "طرحنا منها الكستور، ونفس الموديل بخامة قطن 100%، وبأسعار أقل من مثيلاتها المصنوعة من القطيفة والصوف".