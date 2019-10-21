في ذكرى رحيله.. تعرف على زيجات محمد فوزي الثلاث

تحل اليوم ذكرى وفاة رحيل محمد فوزي الـ53 الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 20 أكتوبر من عام 1966.
عاش الفنان محمد فوزي حياة مأساوية وصعبة بسبب ظروفة المادية، منذ طفولته ورغم استطاعته تجاوز تلك المحنة مع احترافه الفن والموسيقى إلا أنه عانى قبل وفاته أيضا من المرض ومع ذلك تزوج 3 مرات، نستعرضها خلال هذا التقرير..
الزيجة الأولى
أولى زيجات الراحل محمد فوزي كانت من السيدة هادية وهى سيدة من خارج الوسط الفني وتزوجها لمدة 10 سنوات، وتم الانفصال بينهما.
الزيجة الثانية
وهي تعد أشهر زيجات الوسط الفني المصري والعربي، وكانت من الفنانة مديحة يسري، وتكللت قصة الحب خلال تصوير فيلم "قبلة في لبنان"، وأسفرت الزيجة عن نجلهما عمرو.
الزيجة الثالثة
كانت من سيدة لم يتم تداول اسمها ولم يتحدث عن فوزي كثيرا، وعرفت باسم "فاتنة المعادي" وأنجب منها ابنته "إيمان" واستمرت الزيجة إلى أن رحل فوزي عن دنيانا.
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