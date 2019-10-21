وصلة غزل بين محمد رشاد ومي حلمي على "إنستجرام"

استحضر الفنان محمد رشاد، مع متابعيه ذكريات اللقاء الأول الذي جمعه بزوجته الإعلامية مي حلمي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر رشاد، صورة شخصية له، وكتب معلقًا عليها، "عن أول نظرة لما قابلت أجمل إنسانة في حياتي وابتديت أعاكسها وقولها من جوايا.. دلع قلبي كمان وإدلع وأتاريها هي كمان كانت بتعاكسني وبترد عليا.. دلع والنبي دلع قلبي أنا دلع".

وردت عليه زوجته، مغازلة إياه وكتبت: "إديني قلبك".

وتزوجت مي حلمي من الفنان محمد رشاد، في شهر مارس من العام الجاري، بعدما أثارت علاقتهما جدلا كبيرا، وخصوصا بعد إلغاء حفل زفافهما قبل الزفاف بساعات قليلة، بسبب خلافات عائلية، ليعود الثنائي ويكملان مراسم الزفاف بعيدا عن الأضواء.