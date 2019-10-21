الامارات | «إكسبو دبي».. العالم يطالع مسيرة نصف قرن من الطموح والإنجاز

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو دبي».. العالم يطالع مسيرة نصف قرن من الطموح والإنجاز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في 27 من نوفمبر من عام 2013 كانت دولة الإمارات على موعد مع إنجاز جديد بفوزها بتنظيم معرض «إكسبو الدولي 2020»، حيث إن الموعد سيكون في دبي «دانة الدنيا» مع تنظيم نسخة استثنائية من هذا المعرض الدولي العريق، الذي يستقطب ملايين الزوار خلال دورته التي تعقد كل خمس سنوات.

وعقب الإعلان عن دبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تستضيف المعرض الدولي بعد تصويت شارك فيه مندوبو المكتب الدولي للمعارض، خلال اجتماع عقد في باريس، وحصلت خلاله الدولة على تأييد 117 عضواً من إجمالي 164 لهم حق التصويت، بدأ العمل والتحضير من أجل نسخة غير مسبوقة في تاريخ المعرض العالمي.

بدء العد التنازلي

ومع بدء العد التنازلي لعام واحد على انطلاق هذا الحدث العالمي، وتحديداً في 20 أكتوبر عام 2020، ستكون نحو 200 دولة على موعد ليس فقط للمشاركة في هذا الحدث العالمي وإنما الاطلاع على مسيرة انجاز وطن، فدولة الإمارات ستكون حينها على مشارف الاحتفاء باليوبيل الذهبي عام 2021 ومسيرة 50 عاماً من الإنجاز والعطاء، وكذلك مسيرة متجددة شعارها الطموح والريادة. وامتدت دورات المعرض الدولي على مدار أكثر من 160 عاماً، ففي عام 1851 أقيم أول معرض في التاريخ باسم «المعرض العظيم»، وذلك في قصر الكريستال، الذي أسس لهذا الغرض في حديقة «هايد بارك» في لندن، واستقطب خلال فترة انعقاده من مايو وحتى أكتوبر عام 1851 نحو ستة ملايين زائر، فيما أقيمت الدورة العالمية الأولى لـ«معرض إكسبو الدولي» في الولايات المتحدة الأميركية عام 1876، وعرض من خلاله أول جهاز هاتف وأول آلة كاتبة تجارية.

محطات بارزة

وبرزت محطات بارزة للمعرض الدولي منذ عام 2000، حيث عقد «إكسبو» هانوفر في ألمانيا، الذي استضافته ألمانيا للمرة الأولى في تاريخها تحت عنوان «الإنسان والطبيعة والتكنولوجيا»، فيما عقد «إكسبو 2010» في شنغهاي بالصين وأقيم تحت شعار «مدينة أفضل حياة أفضل»، واستطاع أن يرسخ المكانة الجديدة لـ«شنغهاي» مدينة عالمية، كما شهد استثمارات ضخمة في مشروعات البينة التحتية. واستضافت مدينة ميلانو الإيطالية الدورة الأخيرة مع المعرض الدولي الذي عقد عام 2015 تحت شعار «تغذية الكوكب.. طاقة للحياة».

شعار

ويعقد «إكسبو الدولي» في دبي خلال أكتوبر المقبل، إذ تعدّ استضافة هذا الحدث العالمي بمثابة احتفاء عالمي برؤية الإمارات 2021، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2010، بهدف أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.

وارتبطت على الدوام مسيرة العمل الدؤوب لاستضافة الدولة لهذا الحدث العالمي بمحاور الاجندة الوطنية، التي ركزت عليها رؤية الإمارات 2021، مثل تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية، وكذلك ترسيخ اقتصاد متنوع ومستدام.

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ويقام «إكسبو 2020 دبي» تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» على مدار ستة أشهر من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زيارة، 70% منها من خارج دولة الإمارات، وهذه هي أكبر نسبة زيارات دولية في تاريخ «إكسبو» الدولي الممتد منذ 168 عاماً. يشار إلى أن معارض «إكسبو الدولية» تقام كل خمس سنوات وتستمر لفترة أقصاها ستة أشهر، وتستقطب خلالها ملايين الزوار لاستكشاف الأجنحة والفعاليات الثقافية التي ينظمها مئات المشاركين. ويعدّ معرض «إكسبو الدولي» أحد أكبر الفعاليات العالمية غير التجارية، من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي، بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم، ودورة الألعاب الأولمبية.

الحدث الأروع

سيكون «إكسبو دبي 2020» الحدث الأروع في العالم على مدى 173 يوماً، وستحتضن ساحة الوصل كثيراً من الاحتفالات الحية، التي سيتجاوز عددها 60 حفلاً يومياً، إذ تعدّ ساحة الوصل القلب النابض في موقع «إكسبو 2020»، وستربط المناطق الثلاث الرئيسة للمعرض، وستكون نقطة الالتقاء الرئيسة للزوار خلال الحدث الدولي.

كما سيكون «إكسبو 2020» احتفالاً عالمياً يناسب الجميع، وسيبهر زواره بأكثر من 60 فعالية كل يوم على مدى أيامه، وستمثل أجنحة «إكسبو» الثلاثة «الفرص» و«التنقل» و«الاستدامة» مصدر إلهام للزوار بغرض إيجاد مساحة للتأمل والحياة بشكل مختلف، وتوفير مناخ من التفاؤل الذي يمكن أن يحدث أثراً دائماً في العالم من خلال تضافر الجهود.

20

أكتوبر 2020 موعد انطلاق الحدث في دبي، وتستمر الفعاليات إلى 10 أبريل 2021.

«إكسبو دبي 2020» سينظم على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلومترات مربعة في منطقة «دبي الجنوب» المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.

160

عاماً، تاريخ المعرض الدولي، الذي انطلقت نسخته الأولى في قصر الكريستال، والذي أُسس لهذا الغرض في حديقة «هايد بارك». بلندن.