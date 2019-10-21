الامارات | «مسيرة لنحيا» العالمية تفتح باب التسجيل أمام الفرق والأفراد

شكرا لقرائتكم خبر عن «مسيرة لنحيا» العالمية تفتح باب التسجيل أمام الفرق والأفراد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لمسيرة «لنحيا» الرياضية العالمية، التي تنظمها جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية برفع الوعي حول مرض السرطان، وتوفير الدعم المادي والمعنوي للمصابين به، عن فتح باب التسجيل في دورتها الثانية التي تتواصل على مدار 24 ساعة، بهدف دعوة الأفراد والفرق من جميع أنحاء الدولة، للمشاركة في فعاليات المسيرة، وجمع التبرعات لدعم مرضى السرطان وأسرهم.

وتنطلق المسيرة التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع الجمعية الأميركية للسرطان، يومي 22 و23 نوفمبر المقبل، في الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث يتضمن برنامجها العديد من النشاطات والفعاليات التوعوية والترفيهية للمشاركين ولعائلاتهم إلى جانب فعاليات التخييم الخاصة بالمشاركين. ويمكن للراغبين في أن يكونوا جزءاً من هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، المشاركة من خلال التسجيل عبر ثلاث طرق: الأولى بتكوين فريق لا يقل عدد أفراده عن اثنين، ويتولى قائده إدخال معلومات الفريق وأسماء أعضائه، أو الانضمام إلى إحدى الفرق المشاركة، حيث يقوم المتطوع بإدخال اسم الفريق الذي يرغب في الانضمام إليه وإضافة اسمه إلى قائمة أعضائه، أو المشاركة في الفعالية بصورة فردية.

وتوفّر الجمعية للراغبين في المشاركة، والانضمام إلى المسيرة، إمكانية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني http:/‏/‏focp.ae/‏relayforlifeuae/ ‏participate-form/‏ أو في يوم الفعالية نفسه، وتنصح الراغبين في المشاركة بالتسجيل عبر موقعها الإلكتروني تجنباً للازدحام، حيث سيتم تسليمهم القمصان والقبعات الخاصة بالمسيرة قبل انطلاقها، ويتوافر إمكانية حجز الخيم والطاولات وحقيبة الإضافات و«فوانيس لنحيا» عن طريق الموقع، ويمكن للأطفال تحت عمر 13 سنة المشاركة مجاناً بينما تبلغ رسوم المشاركة للمتطوعين من عمر 13 فما فوق 25 درهماً مما سيعود ريعه إلى دعم المصابين بالسرطان.

وقال مدير برنامج مسيرة «لنحيا» بدر الجعيدي: «بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من مسيرة (لنحيا) لدعم مرضى السرطان، والتي شارك فيها 2500 شخص من الأفراد والمؤسسات، ندعو جميع أفراد المجتمع إلى الانضمام إلينا، لنعمل يداً بيد نحو مكافحة السرطان، وجمع التبرعات لدعم المرضى».

ويتضمن برنامج المسيرة جولات للفرق، لمسافة 400 متر على مدى 24 ساعة، حيث يتطلب تواجد عضو واحد من كل فريق على المسار في جميع الأوقات، في إشارة رمزية إلى أن مرض السرطان، لا ينام وأن كل شخص معرض للإصابة به، وعيش معاناته، وآلام علاجه، فضلاً عن الألم والمعاناة التي تلحق بأسر المرضى وذويهم.

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- بدر الجعيدي: يداً

بيد نحو مكافحة

السرطان، وجمع

التبرعات لدعم

المرضى.