أجرت الفناناتان علا رشدي وياسمين غيث زيارة إنسانية لمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، في إطار زيارات عدد من المشاهير ونجوم المجتمع لتقديم الدعم النفسي المحاربات.
جاءت الزيارة بحضور كل عدد من الشعراء والشخصيات العامة من بينهم الشاعرة الغنائية نسمة حركي، والشاعرة نسمة الشاذلي، والمهندسة المعمارية ملك رشاد، ومصممة فكرة النصب التذكاري للشيخ زايد شوشة كمال، والخبيرة والمدربة الحياتية رشا سلامة.
وقدمت نجمات الفن والمجتمع أثناء زيارتهن باقات من الورود لمحاربات بهية بعد السماع لقصصهن الإنسانية منذ مرورهن برحلة اكتشاف المرض ثم العلاج وكيف استطعن التغلب عليه بالتحدى والإرادة.
من جانبها أعربت الفنانة علا رشدي عن سعادتها بزيارة مستشفى بهية والسماع إلى قصص المحاربات التي تنم عن قوة المرأة المصرية وقدرتها على تجاوز الصعاب، مشيدة بدور بهية فى تقديم الدعم النفسي للمحاربات.
كما أكدت ياسمين غيث أن الدعم النفسي لمحاربات سرطان الثدي هو جزء هام جدا في خطوات العلاج، مطالبة بتكرار مثل هذه الزيارات التي تدخل البهجة على قلوب المحاربات.
وحرصت كل من ملك رشاد وشوشة كمال ونسمة حركي ونسمة الشاذلي على مؤازرة المحاربات والتقاط الصور معهن في جو مليء بالتفاؤل والبهجة، وأكدن أن زيارة محاربات بهية سيتكرر في المرحلة المقبلة، داعيات جميع سيدات مصر بضرورة الكشف المبكر الذي يدفع إلى سرعة العلاج حال اكتشاف المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر على رأسهن ياسمين غيث.. نجمات الفن تدعمن محاربات سرطان الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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