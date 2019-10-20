آخر تقاليع الزواج.. زفة عروسين باللودر والطرابيش الحمراء في قنا

آخر تقاليع الزفاف في محافظة قنا، ظهرت في احتفال عروسين بعرسهما بطريقة غير تقليدية، حيث استقلا في زفتهما لودر، وبدأت الزفة في مدينة قنا باللودر بشارع الجمهورية في المدينة، محاطين بموكب من الأهالي والأحباب والأصدقاء مستقلين درجات نارية وسيارات ملاكي، حتى وصلوا إلى قاعة الحفل.

واستكمل الحفل الذى كان يديره أصدقاء العريس، واضعين على رؤوسهم الطرابيش الحمراء، رافعين لافتات "تسقط العزوبية".

وقال أحمد نور، الشهير بأحمد دردشة، إنه قرر قبل حفل زواجه أن يكون الحفل غير تقليدي مثلما يحدث بسيارات الزفاف المتعارف عليها، من خلال فكرة لم ينفذها أحد في قنا.

وأضاف: "وجدت الزفاف باللودر، واستقبال الناس بالطرابيش الحمراء سيدخل السرور على الأهل والجميع، وبالفعل أصبح الحفل حديث الجميع في الشارع القنائي".