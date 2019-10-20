نسرين طافش ترد على مزاعم علاقتها بزوج أصالة: شائعة مطلعها ناس فاضية

ردت الفنانة السورية نسرين طافش، على الشائعات المتداولة بشأن علاقتها بالمخرج طارق العريان، زوج الفنانة أصالة، على هامش تواجدها بحفل تتويج ملكة جمال الكون لهذا العام، قائلة: "إشاعة واللي مطلعها ناس فاضية".

وتابعت: "أفضل رد عليهم التجاهل، وأصالة نفسها نفت الأمر"، مضيفة: "دايما الفنان الناجح مادة دسمة للإشاعات".

وكان أثير الفترة الماضية شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انفصال الفنانة أصالة عن زوجها بسبب نسرين طافش، الأمر الذي نفته الأخيرة تماما.

شائعات الانفصال تطارد أصالة

وأثارت أصالة الجدل حولها بسبب العديد من التغريدات الغامضة، التي عبرت فيها عن مرورها بأزمة، ما جعل البعض يتداولون شائعات حول انفصالها.

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ختام حفل ملكة جمال الكون

وتُقام اليوم فعاليات حفل اختيار ملكة جمال الكون، بين 20 متسابقة، بفندق الماسة، وسط حضور فني وإعلامي كبير.

ومن المقرر أن يحيي الحفل، الفنان محمد نور.