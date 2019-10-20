6 فوائد يقدمها مشروب "المُغات" لصحتك.. إليكِ طريقة تحضيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نورهان الصباغ:
يعتبر المُغات من المشروبات التي نعتاد على تناولها عند الاحتفال بسبوع الأطفال الرضع، كما ينصح الأطباء الأمهات الجدد بشربه بعد الولادة، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي يحتجن إليها خلال هذه الفترة.
"الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية، فوائد المغات وطريقة تحضيره، وفقًا للدكتور محمد سيد مسعود، أستاذ التغذية، والمدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن الغذائي.
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