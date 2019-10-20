الوجبات الجاهزة تهدد بإصابتك بفيروس A.. إليك طرق الوقاية والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

يلجأ بعض الطلاب إلى تناول الأطعمة والوجبات الجاهزة أثناء اليوم الدراسي سواء في الجامعة أو المدارس، ويمكن أن تسبب تلك الوجبات الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي أ (فيروس A).

"الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية العلاقة بين التهاب الكبد الوبائي أ، أو فيروس (A)، وبين الأطعمة الملوثة، وطرق الوقاية منه.

للمزيد عن الوجبات الجاهزة تهدد بإصابتك بفيروس A.. اضغط هنا