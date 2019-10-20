الوجبات الجاهزة تهدد بإصابتك بفيروس A.. إليك طرق الوقاية والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
يلجأ بعض الطلاب إلى تناول الأطعمة والوجبات الجاهزة أثناء اليوم الدراسي سواء في الجامعة أو المدارس، ويمكن أن تسبب تلك الوجبات الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي أ (فيروس A).
"الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية العلاقة بين التهاب الكبد الوبائي أ، أو فيروس (A)، وبين الأطعمة الملوثة، وطرق الوقاية منه.
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