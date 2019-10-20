خدعوك فقالوا: الكركديه الساقع لخفض ضغط الدم.. و"الساخن" لارتفاعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

من الشائع أن الكركديه يعمل على خفض ضغط الدم، إلا أن البعض يزعم أن شرب الكركديه البارد فقط هو الذي يساعد في خفض الضغط، فيما يسبب تناوله ساخنًا رفع ضغط الدم.

قالت الدكتورة ولاء السلكاوي، استشاري الباطنة وأمراض الدم، إن الأقاويل المنتشرة حول تأثير الكركديه البارد أو الساخن على ضغط الدم غير صحيحة، فالكركديه بصفة عامة غنى بالبوتاسيوم، ويسهم في تقوية عضلة القلب، وتحسين ضخ الدم لجميع أجزاء الجسم، كما أنه يمنح القلب الكهرباء اللازمة لضبط معدل ضرباته، وبالتالي فهو يفيد صحة القلب أيضا ما يسهم في تحسين ضغط الدم.

وأضافت أن الكركديه من المشروبات الغنية بالبوتاسيوم والمعادن التي تساعد على خفض ضغط الدم؛ لأنه يعمل على توازن الأملاح والسوائل في الدم مع الصوديوم، فضلا عن أنه يقلل من خطر احتباس السوائل بالجسم؛ لأنه طارد للسوائل، ولا يتغير تأثيره على الجسم إذا تم تناوله باردًا أو ساخنًا، فكلاهما له تأثير خافض لضغط الدم المرتفع.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أطعمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

- الكركم:

يحتوي على مضادات الأكسدة "الكركمين" وهي مادة تساعد على تقليل الالتهابات، وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنها تساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية من خلال حمايتها من التلف.

- الشيكولاتة الداكنة:

تناول قطعة أو اثنتين من الشيكولاتة الداكنة يوميًا تساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم لاحتوائها على مادة البوليفينول ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

- الثوم والأعشاب

Advertisements

يساعد الثوم على خفض الضغط المرتفع عن طريق زيادة نسبة أوكسيد النيتريك في الجسم، الذي يعمل على توسع الأوعية الدموية والشرايين لخفض ضغط الدم.

العصائر الطبيعية:

تعمل السوائل على خفض ضغط الدم في الجسم، ولكن يفضل تجنب العصائر المعلبة التي تحتوي على مواد حافظة.

- الموز

يعتبر الموز من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم المفيد للقلب والأوعية الدموية، كما يحتوي نسبة مناسبة من الصوديوم، ما يساعد على خفض ضغط الدم.

- الشوفان

يحتوي الشوفان على الألياف والصوديوم، ويعمل على تقليل الضغط الانقباضي والانبساطي.

- السبانخ

تعتبر من الأطعمة الغنية بالألياف والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والفولات والماغنيسيوم.