فيديوهات جنسية لأب عربي وهو يعاشر ابنته المطلّقة بعد وفاة زوجته .. ما حدث مرعب!!

قتل رجل مصري ابنته طعناً؛ لتهديدها له بفضح أمره أمام العائلة بعد معاشرته لها معاشرة الأزواج منذ شهرين.

وكشفت التحريات أن المجني عليها 28 عاماً مقيمة مع والدها 60 عاماً في المنزل الذي عثر عليها مقتولة بداخله، وأنها تزوجت منذ فترة ثم انفصلت بعد عدة أشهر عن زوجها، وأقامت مع والدها.

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وتبين أن المتهم والد المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، حيث إن زوجته توفيت منذ عدة أعوام ولديه من الأولاد المجني عليها (مطلقة) وطفل (17 عامًا)، وأنه استغل طلاق ابنته وأقام علاقة محرمة معها مؤكدًا أنه وقت وقوع الجريمة، فوجئ بابنته ”أ ع م“ تهدده بفيديوهات جنسية له معها، حيث إن المجني عليها كانت تستخدم كاميرا التليفون لتسجيل أي لقاء بينهما.

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وأضاف المتهم أنه قرر التخلص منها بعدما هددته بفضح أمره أمام العائلة، فاستغل وجودها في المنزل بمفردها حتى نفذ جريمته، مؤكدًا أنه تفاجأ برؤية ابنه له وأنه لم يكن يعلم أنه شاهد الجريمة، مشيرًا إلى أنه استغل وجود المجني عليها في المنزل وأمسك السكين من المطبخ وسدد لها عدة طعنات خوفًا من الفضيحة.

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