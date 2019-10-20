صور.. عمرو دياب يحيي حفل زفاف شقيقة ملك قورة

أحيا الفنان عمرو دياب حفل زفاف مريم قورة، ابنة الدكتورة محمد قورة، شقيقة الفنانة ملك قورة، بأحد الفنادق الشهيرة، في حفل بهيج حضره لفيف من السياسيين والفنانين ونجوم المجتمع.

غازل الهضبة العروس مريم قورة وعريسها إسلام خالد، وقال لهما: "هغني ليكام أغنية جديدة محدش يعرفها، ثم ذهب لفرقته وعزف على البيانو وغنى (قدام مرايتها)"، وتراقص العروسان على نغمات الأغنية بالإضافة إلى شقيقة العروس، ملك قورة.

وحرص عدد كبير من نجوم المجتمع على حضور الحفل، أبرزهم الفريق أحمد شفيق، الدكتور حسام بدراوي، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، الإعلامي خيري رمضان، الإعلامي عمرو الليثي، ومن الفنانين: ليلى علوي، أشرف زكي وزوجته روجينا، لقاء سويدان، محمد محسن وزوجته هبة مجدي، وسمير الإسكندراني، نرمين الفقي، أحمد رزق وزوجته، دينا فؤاد وابنتها، إيمان العاصي وابنتها، أحمد شوبير، ريم البارودي، أسامة منير، سامح الصريطي، عبير صبري، أميرة العايدي، نهال عنبر، عمرو عبدالجليل، وعفاف شعيب.

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