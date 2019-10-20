من الـ بيبي بلو لـ الأحمر.. ملك قورة تخطف الأنظار بحفل زفاف شقيقتها

خطفت الفنانة ملك قورة الأنظار إليها، خلال حفل زفاف شقيقتها "مريم"، الذي شهد حضورا كبيرا من نجوم الفن والمجتمع.
وارتدت قورة، خلال الحفل، فستانين وهو أمر غير معتاد في الأفراح المصرية.
الإطلالة الأولى لملك قورة في حفل زفاف شقيقتها
لفتت الفنانة الشابة "ملك" الأنظار بفستان "بيبي بلو"، تميز بأنه فضفاض وبدون أكمام، مزود بالكرانيش، من توقيع مصممة الأزياء سماح مهران.
الإطلالة الثانية لملك قورة في حفل زفاف شقيقتها
وخلال حفل الزفاف، فاجأت شقيقة العروس الحضور، بظهورها بفستان أحمر اللون، وبدون أكتاف، كما أنه مزين بفصوص لامعة، و"كرانيش" أسفل الظهر، من توقيع مصممة الأزياء نفسها.
واحتفلت الفنانة الشابة مريم قورة المعروفة بـ "طفلة فيلم غاوي حب" بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك وسط حضور عدد كبير من الفنانين.
حضر حفل الزفاف العديد من نجوم الوسط الفني والرياضي، كان أبرزهم الفنانة نيرمين الفقي، ليلى علوي، إلهام شاهين، دينا الشربيني، عصام الحضري، والمصمم هاني البحيري، عبير صبري، وريم البارودي، والفنان عمرو دياب الذي أحيا حفل الزفاف.
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