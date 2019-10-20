تظهر بعض المشكلات التي تؤثر على العلاقة الزوجية، منها كثرة تذمر أحد الزوجين ما يحول الحياة داخ المنزل إلى جحيم، ولتفادي الأضرار المحتملة لتذمر الزوجة قدم موقع "Life Style"، مجموعة من النصائح للزوجة، هي:
تجنب الغضب
يجب تجنب الغضب وتصعيد الأمور مع الزوج، حتى لو كنت على حق، يجب التقرب من الزوج للتعامل مع مشاكله المختلفة.
تعرفي على سبب المشكلة
في بعض الأحيان يكون سبب التذمر مشكلة نفسية لدى المرأة، تدفعها للسيطرة على الرجل، ويعتبر التذمر أحد الأدوات التي تستخدمها المرأة عادة للسيطرة على الرجل، لذا إن كان هذا الأمر ينطبق عليك فاعلمي بأن الرغبة في التسلط والسيطرة أمر مكروه في العلاقة الزوجية ويجب التخلص منه.
الحكمة في أسلوب الحوار
قد تكونين محقة في تذمرك تجاه تصرف أو سلوك غير مقبول من زوجك، ولكن الغضب والتذمر قد لا يفضي إلى حل المشكلة، لذا حاولي اتباع أسلوب حكيم في مواجهة زوجك وتشجيعه على التخلص من هذا السلوك، والتحلي بالصبر.
ابتعدي عن إلقاء اللوم على الزوج باستمرار
في كثير من الأحيان يؤدي إلقاء اللوم على الطرف الآخر في أي مشكلة، إلى نتائج عكسية، لذا تجنبي إلقاء اللوم عليه حتى ولو كان مخطئاً، واستخدمي عبارات تدل على رغبتك في الوصول إلى حل للمشكلة.
استخدام النصيحة
إن كان زوجك يعاني من عادة سيئة مثل التدخين، حاولي تقديم النصيحة له.
كانت هذه تفاصيل خبر بينها تجنب الغضب.. أمور تساعد في التخلص من التذمر بين الأزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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