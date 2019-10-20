قبل حلول الشتاء.. 5 أطعمة تساهم في الحفاظ على ترطيب البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

تزداد مشكلات البشرة في فصل الشتاء، ويحتاج الجلد لاهتمام ورعاية على مدار السنة ليتمكن من الاحتفاظ بترطيبه مع حلول الشتاء.

وينصح الأطباء بالاعتماد على نظام غذائي صحي متوازن وشرب الكثير من السوائل على مدار اليوم، والإهتمام بروتين العناية اليومي بالبشرة.

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