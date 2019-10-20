لقوام رشيق.. حيل موضة تخفي الكرش والأرداف العريضة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يعد الكرش أو الأرداف العريضة من الأسباب الرئيسية، التي تُفسد أناقة المظهر، حتى مع ارتداء ملابس فخمة، لكن هل تعلمين عزيزتي أنّ القوام يمكن أن يبدو أكثر نحافة ورشاقة باتباع بعض حيل الموضة البسيطة.

وقالت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف إنه يمكن للمرأة إخفاء الكرش ببعض حيل الموضة، أبرزها ارتداء قطع فوقية تزدان بتقليمات طولية، في حين تتسبب التقليمات العرضية في إبراز الكرش. وللسبب ذاته ينبغي أيضا الابتعاد عن النقوش المستديرة.

وأضافت جيرلوف أنه يمكن إخفاء الكرش من خلال الإطلالة الداكنة الكاملة، كتوب وسروال باللون الأسود؛ حيث تعمل هذه التوليفة على إطالة القوام بصريا، ومن ثم يبدو القوام أكثر نحافة ورشاقة.

ومن الحيل الأخرى لإخفاء الكرش ارتداء قطعة فوقية يصل طولها إلى الخصر وذات خامة انسيابية كالحرير والشيفون، بينما ينبغي الابتعاد عن الخامات، التي تلتصق بالجسم أو الخامات المطاطة (ستريتش)؛ نظرا لأنها تسلط الضوء على الكرش.

لإخفاء الأرداف العريضة

وقالت مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو إنه يمكن للمرأة إخفاء الأرداف العريضة من خلال حيلة موضة بسيطة تتمثل في ارتداء بليزر أكبر من المقاس "Oversized Blazer".

وأوضحت جراو أن البليزر الأكبر من المقاس يصرف الأنظار عن الأرداف العريضة، مشيرة إلى أن البليزر ينبغي أن يكون ذا قصّة صندوقية ويغطي الأرداف.

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وعن كيفية التنسيق أوضحت جراو أن البليزر الأكبر من المقاس يتناغم مع سروال ذي قصة واسعة أو فستان متوسط الطول، مع مراعاة أن يكون الفستان أو السروال بنفس درجة لون البليزر.

لقوام أكثر رشاقة

أما مجلة "فرويندين" الألمانية أوضحت أن القوام يبدو أكثر نحافة مع الألوان الداكنة كالأسود والدرجات الهادئة كالأحمر البوردو بدلا من الأحمر الناري والأبيض الكريمي بدلا من الأبيض الثلجي.

ومن الحيل الأخرى للحصول على قوام أكثر رشاقة إدخال القطعة الفوقية، سواء بلوزة أو تيشيرت، في البنطال أو التنورة، مع إمكانية تأكيد هذا التأثير البصري من خلال القصّة ذات الوسط العالي للبنطال أو التنورة.

ومن خلال إطالة الرقبة بصريا يبدو القوام أكثر نحافة. لذا ينبغي الابتعاد عن القطع الفوقية المغلقة من أعلى، في حين ينبغي ارتداء قطعة فوقية تكشف عظام الترقوة، كقطعة فوقية ذات قصّة على شكل حرف U.

ويمكن تأكيد هذا التأثير البصري من خلال الحُلي، وذلك بارتداء أقراط طويلة وقلادة طويلة نسبيا، أي قلادة يصل طولها إلى الديكولتيه (فتحة الصدر).

ومن خلال الأكمام بطول 7/8 يبدو القوام أيضا أكثر نحافة ورشاقة؛ حيث تكشف هذه الأكمام جزءا صغيرا من الذراع، ومن ثم تُطيله بصريا.

ومن الحيل البسيطة أيضا ارتداء حذاء ذي كعب عال. كما أن الحذاء ذا النعل المسطح والقصّة العميقة، أي التي تكشف مشط القدم حتى بدايات الأصابع، يطيل الأرجل بصريا.