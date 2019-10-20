فيديو.. والدة محمود البنا: عاوزة حق ابني من الـ4 اللي قتلوه

بثت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو من داخل منزل الطفل محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، الذي قُتل على يد المتهم محمد أشرف راجح و3 آخرين.

أظهر المقطع والدة محمود وهي تبكي بحرقة، ممسكة بصورة ابنها، وتقول: "ده عمري اللي راح مني.. كنت فرحانة إنه بقى في ثانوية عامة وكمان سنة هيبقى في الجامعة ويتخرج، حبيبي وروحي محمود ابني، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كدا.. عاوزة حقه من الـ4 اللي عملو فيه كدا ومش من واحد بس.. عاوزة إعدام ليهم الـ4، لأني أتوجعت على ابني.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

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وقررت محكمة جنايات الطفل، صباح اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة 27 أكتوبر الجاري.

وعُقدت أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين، اليوم، في قضية قتل محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يوم 9 أكتوبر الجاري، وسط تشديدات أمنية مكثفة، حيث أغلق الأمن طريقين مؤديان للمحكمة، بوضع حواجز حديدية، فضلًا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمنوفية، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما تُمنع السيارات والدراجات النارية من المرور.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.