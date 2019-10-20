- 1/3
- 2/3
- 3/3
اختارت الفنانة زينة فستانا ساحرا لترتديه في فرح شريف شاكر، نجل الفنان هاني شاكر، الذي أقيم منذ يومين، وحضره عددا كبيرا من نجوم الفن والمجتمع.
وشاركت زينة جمهورها صورها بالفرح، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث أطلت بفستان أسود اللون "باك لس سيور"، اتسم بالجرأة، الفستان بدون أكمام وكشف عن ظهرها كاملا ووسطها.
وعلقت زينة على الصورة: "فرح شريف شاكر ابن الفنان الكبير هاني شاكر، ومامته حبيبتي القمر اللي بموت فيها نهلة شاكر، ربنا يفرحكم بولاده".
متابعو زينة يربطون بين جرأتها وتركها لأحمد عز
ولاقت الصور التي شاركتها زينة تفاعلا كبيرا من متابعيها الذين أشاروا إلى أنها تحاول إثارة فضول الفنان أحمد عز، الذي تزوجها بشكل عرفي قبل فترة وأنجب منها توأمان، قبل أن يتنصل منها وينكر نسب أولاده له.
وعلق متابعون: "وييجي يقولك مش عيالي"، وقال آخر: "هى بتقول لأحمد عز سبتنى طب أهو!"، وقال أحد المتابعين، "زي القمر والله".
كانت هذه تفاصيل خبر زينة تتألق بفستان جريء بحفل زفاف شريف شاكر.. ومتابعون: بتغيظ أحمد عز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.