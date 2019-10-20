الامارات | سيارات شرطة ومروحية لمطاردة «بقرة عدوانية»

شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات شرطة ومروحية لمطاردة «بقرة عدوانية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دمرت بقرة أصابها الهياج في بلدة ألمانية صوبة زجاجية بالكامل وألحقت تلفيات بدراجة نارية وسيارة لدورية شرطة. ووصفت الشرطة البقرة في تقرير بأنها «بقرة شديدة العدوانية». Advertisements وأوضحت الشرطة في بلدة زاند أم ماين الألمانية اليوم الأحد، أن سهام التخدير التي استخدمها طبيب بيطري متخصص كانت السبيل الوحيد لإيقاف البقرة الهائجة بالبلدة التي تقع في ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا. وكانت الشرطة طاردت البقرة لساعات عدة باستخدام سيارات ومروحية. وأضافت الشرطة أنه جرى حمل البقرة إلى صاحبها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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