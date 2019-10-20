شاهدي أجمل الإطلالات العصرية لـ"بريانكا شوبرا" في البدلة الرسمية

تعدّ البدلة الرسمية أحد أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وشاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات والعالميات، واعتمدنها في مختلف المناسبات على السجادة الحمراء وفي المشاوير اليومية أيضًا، وشاهدنا تصميمات متنوعة من البدلة الرسمية على منصات عروض الأزياء العالمية، بقصات وألوان مختلفة. ومن النجمات المعجبات بهذه الموضة بريانكا شوبرا التي رصدنا لها عددًا كبيرًا من الإطلالات في البدلة الرسمية، في مختلف المناسبات، شاهدي الصور واختاري الأجمل برأيِك.

لوك صباحي نسقته بريانكا شوبرا في البدلة الرسمية

في أحد المشاوير الصباحية، شاهدنا نجمة بوليوود بريانكا شوبرا واختارت اطلالة لافتة في بدلة رسمية باللون الأبيض، مزينة بتعريقات ناعمة ملونة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من الجلد باللون الأحمر، وحقيبة كتف باللون الزهري، وأكملت الاطلالة بنظارات شمسية مع عدسات دائرية.

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بريانكا شوبرا في بدلة ميتالك

تعشق بريانكا شوبرا الاطلالات العصرية، ومؤخرًا شاهدناها في لوك جمع بين الأناقة والعصرية، اختارت فيه بدلة رسمية من قماش الميتالك اللامع والمقلم باللونين الأسود والفضي، ونسقت معها صندلًا بكعب عالٍ ومجوهرات ماسية لافتة.

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شاهدي أجمل إطلالات بريانكا شوبرا التي اعتمدتها في البدلة الرسمية موضة هذا الموسم في مختلف المناسبات الكاجوال والرسمية، واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.



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