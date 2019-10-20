إليك أهم المحظورات التي تضر بشرتك خلال الشتاء.. وهكذا تعتني بها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

مع قدوم فصل الشتاء، تسعى كل سيدة إلى الاعتناء ببشرتها وتكرس مجهودها على الصعيد الجمالي، إلى الوصول لبشرة نضرة ومشرقة طوال اليوم.

وللحصول على إطلالة مشرقة، ومنحها مظهرا نقيا ومتجانسا يشع نضارة وحيوية، إليكِ أهم المحظورات وما ينبغي فعله خلال الفصل البارد.

مواد لا تضعيها على بشرتك

حذرت مجلة "فرونيدين" الألمانية من استخدام عصير الليمون والكحول والمايونيز ومسحوق الخبز والقرفة عند إعداد ماسك للعناية بالبشرة؛ نظرا لأن هذه المواد تضر بالبشرة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن عصير الليمون يؤدي إلى اختلال الأُس الهيدروجيني “pH” للبشرة، كما أن الحمض الموجود بالليمون قد يتسبب في تهيج البشرة والتهابها، فضلا عن أنه قد يجعل البشرة حساسة للأشعة فوق البنفسجية وعُرضة للإصابة بحروق شمسية.

وبالمثل يؤدي مسحوق الخبز إلى اختلال الأُس الهيدروجيني ويجرح الطبقة العليا من البشرة، ما يجعلها عرضة للبكتيريا والاحمرار والالتهاب.

ويحرم الكحول البشرة من الرطوبة والبروتينات والدهون ويدمر حاجز الحماية الطبيعي.

ويتسبب المايونيز في انسداد المسام، ومن ثم تقع البشرة فريسة للبثور والشوائب.

أما القرفة فتتسبب في تهيج البشرة وتعرضها للحرقان، فضلا عن أنها تُحدث خللا بالأُس الهيدروجيني وتدمر حاجز الحماية الطبيعي.

الحمام الساخن يهدد بشرتك بالجفاف

كما حذرت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية من أن الحمام الساخن يهدد البشرة بالجفاف؛ حيث إنه يحرمها من الدهون، التي تعمل على ترطيبها.

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ولتجنب ذلك، أوصت "هاوت.دي" بأن تقع درجة حرارة الحمام بين 36 و38 درجة مئوية، وألا تزيد مدة الاستحمام عن 15 دقيقة، مع مراعاة ألا يزيد معدل الاستحمام عن مرتين أسبوعيا.

ولترطيب البشرة أثناء الاستحمام ينبغي استعمال إضافات الاستحمام المحتوية على الدهون كالزيوت بدلا من حمام الرغوة، مع مراعاة تجفيف البشرة بعد الاستحمام برقة ونعومة.

بشرتك تحتاج إلى عناية خاصة

وتقول خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر إن البشرة تتعرض للعديد من عوامل الإجهاد خلال فصلي الخريف والشتاء بصفة خاصة، وذلك بسبب التبديل المستمر بين البرودة في الخارج والدفء في الداخل.

وأوضحت فيشر أن البشرة تصبح أكثر حساسية وتقع فريسة للجفاف والاحمرار والتهيج والتقشر، ما يجعلها تحتاج إلى عناية خاصة؛ حيث ينبغي استخدام مستحضرات تنظيف لطيفة لا تتسبب في جفاف البشرة بشكل إضافي.

وإلى جانب مستحضرات التنظيف اللطيفة، تعمل كريمات العناية الغنية بالدهون على ترطيب البشرة وتدعيم حاجز الحماية الطبيعي للبشرة.

ولهذا الغرض تنصح فيشر باستعمال مستحضرات العناية المحتوية على خلاصة نبات الهندباء البرية (الشيكوريا)؛ حيث إنها تتمتع بتأثير مشابه لتأثير فيتامين D، ومن ثم تعمل على تقوية حاجز الحماية الطبيعي.

وتساعد منتجات العناية المحتوية على زبدة الشيا أو زيت المكاديميا في علاج البشرة المجهدة في الشتاء وتمنحها ملمسا ناعما كالحرير.

الحماية من الجفاف

كما أوردت مجلة "هاوس آرتست" الألمانية أن البشرة تقع فريسة للجفاف خلال فصلي الخريف والشتاء بفعل تغير درجات الحرارة بين البرودة في الخارج والدفء في الداخل.

ولتجنب الإصابة بإكزيما الجفاف تنصح المجلة المعنية بالصحة باستعمال كريمات العناية يوميا، مع مراعاة أن تكون الكريمات غنية بالدهون ومواد الترطيب مثل اليوريا وحمض الهيالورونيك والجليسرين.

كما ينبغي استعمال مستحضرات تنظيف البشرة اللطيفة بدلا من الصابون، الذي يحرم البشرة من الرطوبة ويتسبب في جفافها.