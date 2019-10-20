آخرها فستان زفاف مرصع بالماس.. جينيفر لوبيز بتصاميم عربية ومصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

ظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز تتجول في مدينة نيويورك بفستان زفاف ملكي، من تصميم اللبناني زهير مراد، خلال تصوير فيلمها الجديد "ماري مى".

ارتدت جينيفر فستان زفاف بقصة الأميرات، من التول العاجي المطرز يدويًا بخطوط ذهبية وفضية أنيقة، دون أكمام، واتسم بقصة صدر جريئة، وتنورة واسعة متعددة الطبقات، وذيل طويل مطرز بالكامل، واعتمدت طرحة طويلة من الشيفون، بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

وأكملت إطلالتها بمكياج برونزي ناعم وبمجوهرات ماسية، تتكون من أقراط ضخمة، وعقد بنفس لون الفستان.

وتألقت جينيفر لوبيز أيضا بتصميم من توقيع زهير مراد بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، في حفل "فانيتي فير" الخاص بجوائز الأوسكار، الذي يُقام في مركز واليس أنينبيرغ للفنون التمثيلية، بفستان طويل لأمع، بدرجات الأزرق المختلفة، المتداخل مع اللون الأسود، وقليل من اللون الزهري، بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، ضمن مجموعة الهوت كوتور لربيع وصيف 2019.

Advertisements

وتميز التصميم بفتحة أمامية مائلة، دون أكمام، وكشاكش من عند منطقة الصدر إلي أسفل الخصر، أشبه بتصميم المروحة بألوان قزحية، وأكملت الإطلالة بأقراص متدلية باللون الأزرق الفاتح، كروس سواريه باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بصندل باللون الأزرق الداكن، ارتدته عارضة الأزياء على التصميم نفسه، ضمن مجموعة الهوت كوتور لربيع وصيف 2019، واعتمدت تسريحة الشعر المموج، والمكياج الناعم بالألوان الترابية اللامعة.

كما تألقت جينيفر بفستان بتصميم مصري أثناء احتفالها بالعرض الأول لفيلمها الجديد، Hustlers إذ ارتدت فستان باللون الأصفر، بدون أكمام، تميز بصيحة الكشاكش، وأتسم بقصة صدر جريئة وفاتحة ساق طويلة، بتويع مصممة الأزياء المصرية ياسمين يحيي من مجموعة ميزون يايا للأزياء الراقية في موسم خريف 2019

ولم تكن المرة الأولى التي ترتدي فيها جينيفر تصميما من مصممة مصرية؛ إذ اعتمدت تصميماً من مصممة مصرية في أوائل شهر أغسطس عند إقامة حفلها الأول في مصر احتفالاً بعيد مولدها الخمسين، إذ اختارت فستاناً باللون الأحمر اللامع، مُكون من قطعتين عبارة عن توب بقصة " frenesh cut"، وتنورة بقصة عشوائية طويلة من جانب واحد، وبطانة دون أكمام باللون الفضي للامع، بتوقيع مصممة الأزياء المصرية نجوى زهران.

وأكملت الإطلالة بتصفيفه الشعر المموج، واعتمدت مكياجا برونزيا قويا، وركزت على إظهار عيونها بتطبيق الأيشادو بدرجات الذهبي اللامع.