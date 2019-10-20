تغريدة غامضة لأصالة تثير الجدل حول صحة انفصالها

لا زالت شائعة انفصال الفنانة السورية أصالة وزوجها المخرج طارق العريان، حديث رواد الـ سوشيال ميديا خاصة أن أصالة لم تُنفي الخبر أو تؤكد صحته حتى الآن، مُكتفية بنشر تغريدات ومنشورات غامضة.

وتداول الرواد تغريدة للفنانة السورية، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" وهي تُعلق على الانتفاضة اللبنانية: "الشّعب عامل متل الستّ الّلي ما بتطلب الانفصال إلّا إذا شريكها خانها وبالغ، لأنّه مين بيتمتّى المجهول وبيرحله؟".

وتابعت: "شويّة قهر وشويّة ظلم وشويّة إهمال مقبولين، بسّ كلّ شي بيزيد عنّ حدّه، بينقلب ضدّه، والله ينصر شعوبنا العربيّة ويحمي أهلنا أين ما ظُلموا، وأين ما ثاروا #لبنان".

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الأمر الذي تفاعل معه عدد من متابعي الفنانة، مُرجحين أن "التغريدة" رسالة غير مُباشرة عن حياتها الزوجية، فتفاعلت إحدى المغردات ساخرة: "شو ذكية صولا عصفورين بحجر هالتغريدة، ردا على اللي يقولو انفصلت والثانية على نهضة الشعوب".

وعلقت أخرى: "حلو توجيه رسالتك للطرفين زوجك ولبنان، كان الله معك ومع الشعب اللبناني".

ابنة أصالة ترفض التعليق على خبر الإنفصال

كانت "الوطن" تواصلت مع شام الذهبي، ابنة أصالة الكبرى، والتي رفضت الإدلاء بتصريحات صحفية أو التعليق على أمر انفصال والدتها.

يشار إلى أن الفنانة السورية تتحدث باستمرار عن عشقها لزوجها، الذي تُصوره دائما كأنه "فارس أحلام مثالي".

وخلال استضافتهما في برنامج "توأم روحي" مع الإعلامي اللبناني نيشان، أكدت أصالة أنها أُعجبت بـ"العريان" منذ المقابلة الأولى، التي كانت في حضور زوجها السابق، وتمنت أن يكون "طارق" زوجها، مضيفة أنها بادرت بإظهار إعجابها به، كما عرضت عليه الزواج عقب طلاقها.

تدوينة غامضة ورسائل دعم من أقاربها.. بوادر خلقت شائعة انفصال أصالة عن طارق العريان