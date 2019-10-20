وفاة مسنة بريطانية بعد جلسة علاج بـ الصفع على يد معالج صيني

لقيت مسنة بريطانية مصرعها، 71 عاما، على يد معالج صيني، أثناء خضوعها لجلسة علاج عن طريق"الصفع".

وأوضحت صحيفة"ميرور" البريطانية، أن السيدة تدعى هونغ تشي شياو لجأت لهذا النوع الغريب من العلاج والذي يقوم على تعريض المريض للصفع، أو للصفع بقوة، أيضا، في محاولة منها لعلاج مرض السكري الذي تعاني منه.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أنه أطلق سراح شخصين آخرين خضعا للتوقيف والاستجواب أثناء وقوع الحادث، دون أي إجراء آخر بحقهما، كما لم يتم اتهام الفندق الذي وقعت فيه الحادث، وهو "كليف هاوس" في منطقة ويلتشير، بارتكاب أي تجاوزات.